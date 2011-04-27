Сторонники Януковича собрались на Банковой

На улице Банковой возле здания Администрации Президента собрались молодые люди, которые держат государственные флаги и лозунги в поддержку Президента Украины Виктора Януковича.

Участники акции держат транспаранты с надписями: "Молодежь – за Януковича", "Мы – едины и непобедимы", а также транспарант "Янукович, так держать!". В акции принимают участие около 200 человек.

Напомним, утром "Молодые регионы" проводили митинг под стенами Верховной Рады.

Представители партии "Молодые регионы" решили организовать свой митинг, в рамках которого выступают в поддержку "Харьковских соглашений", утверждая, что это было мудрым решением Президента Виктора Януковича, поскольку "с родственниками (Россией) всегда легче договориться о цене на газ".