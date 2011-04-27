Нардеп уверяет, что минимальную пенсию можно поднять до 1000 гривен

«Верховная Рада обманывает пенсионеров, когда на словах обещает заботу, а на деле отказывается повышать людям пенсии», – заявил народный депутат Украины, президент партии «Правда» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, комментируя решение парламента отклонить внесенный им законопроект № 8180.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Правда», отметив, что за включение в повестку дня текущей сессии законопроекта, который предлагал повысить минимальную пенсию до 1000 грн., проголосовал лишь 91 парламентарий из 226 необходимых.

Как отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ, в этом документе он предлагает «повысить минимальную пенсию для украинцев до 1000 грн. уже в 2011 году. Ведь на 750 грн., которые сейчас получают люди с 40-летним стажем, невозможно прожить». По убеждению депутата, «такое повышение является абсолютно реальным за счёт дополнительных поступлений, которые уже поступили в бюджет, а также в случае уменьшения аморальных пенсий чиновников и отмены бесплатного санаторно-курортного обслуживания для депутатов и министров». Он подчеркнул, что подал в парламент соответствующие законопроекты, однако они «не замечаются депутатами. Так же, к сожалению, Верховная Рада отказалась даже рассматривать в первом чтении законопроект о повышении минимальной пенсии до 1000 грн. Повышение пенсий отказалось поддерживать провластное большинство в парламенте, несмотря на все громкие заявления о заботе о пенсионерах».

Как заявляет он, «несмотря на сопротивление народных депутатов, мы будем бороться за повышение пенсий».

«Я буду снова инициировать повышение пенсии для украинцев уже на следующей сессии, когда это станет возможным в соответствии с законодательством», – пообещал президент партии «ПРАВДА».

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 8180 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно повышения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность» Д.ВЕТВИЦКИЙ внёс в ВР 1 марта 2011 года.

Законопроектом предусматривается повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 апреля 2011 года – до 800 грн., с 1 октября 2011 года – до 900 грн., с 1 декабря 2011 года – до 1000 грн.

Размер прожиточного минимума на одно лицо из расчёта в месяц для лиц, утративших трудоспособность, и, соответственно, месячной минимальной пенсии в 2011 году установлен статьёй 21 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» в размере: с 1 января – 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября – 784 грн., с 1 декабря – 800 грн.

20 апреля 2011 года Верховная Рада Украины не поддержала включение законопроекта № 8180 в повестку дня, за что проголосовал 91 народный депутат из 384, зарегистрированных в сессионном зале: 48 – от «БЮТ-Батькивщина», 13 – от НУ–НС, 25 – от КПУ, 4 внефракционных депутата и 1 представитель группы «Реформы ради будущего». Ни одного голоса «за» не дали фракции Партии регионов и Народной партии.