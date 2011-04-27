ПР диагностировала у оппозиции «аномальную близорукость»

Партия регионов категорически не воспринимает "истерические призывы отдельных политических сил" о якобы необходимости денонсации подписанных между Украиной и Россией газовых договоренностей, считает этот “искусственно спланированный протест” очередной провокацией, проявлениями “циничного политиканства и популизма”.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Партии регионов.

"Мы рассматриваем Харьковские соглашения как бесспорную победу украинской дипломатии, первый за последние пять лет реальный и убедительный успех государственной власти на тернистом пути отстаивания национальных интересов.

Это было жизненно необходимое решение, которое позволяло избежать катастрофических последствий авантюрных действий ТИМОШЕНКО, освободить государство от газовой петли, в которую превратилась навязанная стране крайне невыгодная и дискриминационная формула ценообразования", - говорится в заявлении.

Партия регионов настаивает, что благодаря харьковским договоренностям Украина смогла добиться "существенной скидки цены на российский газ, спасла от неминуемого уничтожения базовые отрасли отечественной промышленности, уберегла от банкротства предприятия жилищно-коммунального хозяйства и теплокоммунэнерго".

В заявлении отмечается, что "подписание соглашения обернулось значительными преимуществами не только для бюджета страны, но и для каждой украинской семьи", в частности, позволило обеспечить экономию при оплате за отопление жилой площади от 100 до 200 гривен ежемесячно. "Благодаря снижению цены на газ отпала необходимость резкого повышения тарифов, что позволило сохранить в карманах украинцев свыше 2 миллиардов долларов в 2010 году", - говорится в заявлении.

"Нужно быть очень недальновидным политиком, чтобы не замечать этих фактов, игнорировать экономические достижения, полученные Украиной в течение этого года в результате подписания Харьковского соглашения. Нужно очень постараться, чтобы увидеть в подъеме отечественной экономики, обогретых газом домах соотечественников "сдачу национальных интересов". Оппозиционные силы демонстрируют сегодня именно такую аномальную близорукость, ослепленные собственной беспомощностью и болезненной жаждой к политическому самоутверждению", - заявляет Партия регионов.

По мнению этой партии, оппозиция ради своих узкопартийных интересов пытается использовать любой, даже надуманный повод, сознательно идет на обострение политической ситуации, готова подорвать международный авторитет страны, втянуть ее в водоворот опасной конфронтации и противостояния.

"Очень странным оказывается присутствие в этой разноцветной компании той политической силы, чей лидер как раз и подписала тот печально известный контракт, обрекла страну на банкротство. Уверены, что никакими балаганными шоу им не удастся отвлечь внимание общества и правосудия от объективного расследования ее мошеннических поступков. Мы не позволим шарлатанам реализовывать свои дерзкие политические сценарии, манипулировать сознанием граждан, использовать высокие идеалы национального достоинства и патриотизма в качестве разменной монеты в своих грязных игрищах", - заявляет Партия регионов.