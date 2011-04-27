Наливайченко обиделся за Януковича и Баррозу

Председатель политсовета партии "Наша Украина" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает «непристойным» заявление Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в адрес руководства Европейского Союза и Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня журналистам после съезда партии "Наша Украина".

«Это непристойно и не ко времени», - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что дает такую оценку как политик и как гражданин.

Кроме того, по его словам, такое заявление А.ЛУКАШЕНКО недопустимо в отношении представителей Евросоюза. «Думаю, граждане Евросоюза восприняли это как личную оскорбление», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики относительно Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

"К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.