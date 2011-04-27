Украинцев призывают свергнуть ВР, которая стала «угрозой для общества»

Гражданская кампания «Форум» призывает граждан выйти к Верховной Раде Украины и заставить депутатов, незаконно продливших свои полномочия до октября 2012 года, пойти на перевыборы.

Об этом УНИАН сообщил главный координатор «Форума», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Верховная Рада чуть ли не ежедневно демонстрирует гражданам, как с особым цинизмом издеваться над Законом. Сегодня депутаты продлевают сроки своего пребывания у власти, вменяют себе полномочия, которыми избиратели их не наделяли, и любое лиходейство пока сходит им с рук. Депутаты, которые проголосовали за антиконституционное решение, сами себе разрешили полтора года творить, что заблагорассудится. Граждане могут оказывать влияние на власть, только когда у них в руках бюллетени. Парламентарии отняли у людей право голосовать», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что согласно 5-й статье Конституции, «право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу».

По убеждению активистов «Форума», Верховная Рада в сегодняшнем своём составе представляет угрозу для общества. Вместе с тем «Форум» призывает депутатов, которым не безразлично будущее Украины, прислушаться к требованиям украинцев, внести законопроект о прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и немедленно назначить новые выборы.

Также общественное движение призывает СМИ к распространению информации о фракциях и депутатах, которые «пробили себе продление полномочий», чтобы избиратели больше никогда не допустили их к власти.

В частности, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины проголосовали 310 из 350 депутатов, зарегистрированных в зале.

Из фракции Партии регионов закон поддержали 180 депутатов. Из фракции НУ–НС за антинародные изменения проголосовал 41 депутат. Вместе с тем, фракция «БЮТ-Батьківщина» исключила из своего состава 7 депутатов, которые проголосовали за изменения в Конституцию. Также «за» проголосовали 25 депутатов от Компартии Украины, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

Справка УНИАН. 19 ноября 2010 года парламент предварительно одобрил изменения в Конституцию, устанавливающие дату очередных президентских и парламентских выборов (проект закона № 7265).

1 февраля 2011 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Законом унифицируются сроки полномочий государственных органов власти и органов местного самоуправления, которые будут составлять 5 лет. Также устанавливается, что очередные выборы Президента Украины будут проводиться в последнее воскресенье марта 5-го года полномочий главы государства, а выборы в Верховную Раду и местные советы – в последнее воскресенье октября 5-го года их полномочий. Переходными положениями закона устанавливается, что следующие выборы Верховной Рады пройдут в октябре 2012 года, а следующие выборы Президента – в марте 2015 года.

С учётом проголосованных изменений, очередные выборы в Верховную Раду пройдут 28 октября 2012 года.

В то же время, согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению Конституционного Суда от 30 сентября 2010 года снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отменённом КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV.