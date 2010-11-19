Нардепы предварительно одобрили изменения к Конституции

Верховная Рада Украины предварительно одобрила изменения к Конституции, которые касаются дат проведения следующих очередных выборов народных депутатов, Президента и местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 305 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, документ поддержали 179 депутатов от Партии регионов, 10 – от БЮТ, 41 – от НУ-НС, 26 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и 29 внефракционных.

Законопроектом предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

При этом проектом закона установлено, что все органы власти будут избираться сроком на 5 лет.

Кроме того, предусмотрено, что Верховная Рада АР Крым, местные советы, а также председатели населенных пунктов избираются на пятилетний срок только на очередных выборах.

Окончательное решение относительно данного проекта закона Верховная Рада должна принять на следующей сессии, которая начнется в феврале 2011 года.