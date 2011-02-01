За изменения в Конституцию проголосовали 310 нардепов

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 310 из 350 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, данным законом устанавливается 5-летний срок пребывания на должностях Президента Украины, народных депутатов и депутатов местных органов самоуправления и председателей местных органов власти.

Кроме того, «заполняется правовой пробел относительно сроков прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, поселкового и сельского советов, городского, поселкового и сельского председателя», - добавил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, все они будут иметь 5-летний срок полномочий «лишь при условии избрания на очередных выборах».

«Все, кто будут избраны на внеочередных выборах, все равно во время очередных выборов будут переизбираться», - добавил он.

А.МАРТЫНЮК также подчеркнул, что законом изменяются сроки проведения выборов. Предусмотрено, что выборы в парламент, вместо последнего воскресенья марта четвертого года полномочий ВР, будут проводиться в последнее воскресенье октября пятого года ее полномочий.

Он добавил, что очередные выборы Президента Украины, вместо последнего воскресенья октября, будут проводиться в последнее воскресенье марта 5-го года его полномочий.

По словам вице-спикера, выборы в Верховную Раду АР Крым, местных советов и председателей местных советов будут проводиться в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что данным законом определены даты очередных выборов народных депутатов Украины – последнее воскресенье октября 2012 года и Президента Украины – последнее воскресенье марта 2015 года.