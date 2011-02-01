БЮТ исключил из фракции 7 нардепов (список)

Фракция «БЮТ-Батьківщина» исключила из своего состава 7 народных депутатов, которые голосовали за внесение в Конституцию изменений относительно сроков полномочий Президента, парламента и органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Евгений СУСЛОВ.

Заседание фракции состоялось сразу же в сессионном зале после соответствующего голосования.

Согласно данным парламентского сайта, за внесение изменений в Конституцию от фракции «БЮТ-Батьківщина» проголосовали депутаты Олег БАБАЕВ, Руслан БОГДАН, Иван КУРОВСКИЙ, Павел МОВЧАН, Виктор ПАВЛЕНКО, Анатолий СЕМИНОГА, Антон ЯЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.