В столице состоятся публичные дебаты о свободном рынке земли

Сегодня, 26 апреля, в столичном Доме учителя состоятся публичные дебаты на тему «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу».

Публичные дебаты организует Фонд «Эффективное Управление» (Киев, Украина) в партнерстве из Intelligence Squared (Лондон, Великобритания).

Проект публичных дебатов направлен на повышение осведомленности граждан Украины о важнейших экономических задачах, стоящих перед страной, и формирование культуры ведения конструктивной и аргументированной дискуссии.

Дебаты организуются в стиле «Оксфордского клуба». Для обсуждения темы дебатов формируются две панели спикеров, выступающих «за и против» предложенного тезиса. Во время первой части дебатов спикеры из двух панелей по очереди излагают ключевые аргументы в поддержку своей позиции. Дальше идет сессия вопрос-ответ, во время которой аудитория получает возможность задать вопрос и прокомментировать выступления спикеров. До и после дебатов проводится голосование аудитории относительно предложенной темы, которое позволяет оценить, насколько убедительными были аргументы той или другой стороны во время дебатов.

Быть спикерами приглашаются ведущие украинские и международные эксперты, политики, представители бизнеса и общественных организаций.

Среди тем публичных дебатов на протяжении 2009-2010 годов были: рынок сельскохозяйственных земель, проведение налоговой реформы, взаимоотношения Украины и России, конкурентоспособность системы высшего образования, целесообразность создания специальных экономических зон, развитие инноваций и новых технологий и перспективность развития туризма. 15 июня 2010 года Фонд вместе с Intelligence Squared провел публичные дебаты на тему «Капитализм не оправдал ожиданий на постсоветском пространстве», которые транслировались компанией BBC World News в 225 странах мира для 76-миллионной аудитории. Модератором выступила всемирно известная ведущая телеканала BBC World News Зейнаб БАДАВИ.

Спикерами в сегодняшних дебатах «Свободный рынок земли – угроза украинскому селу» выступят: экс-первый вице-премьер-министр Украины, экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК, директор Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства 2006-2008 гг., директор университета Дебрецена (Венгрия) Джозеф ПОПП, президент ВГО "Украинская аграрная конфедерация" Леонид КОЗАЧЕНКО; фермер, председатель ОАО «Гладковщинское хлебоприемное предприятие» Лора РУБЧЕНКО, а также Мишель ТЕРЕЩЕНКО - праправнук украинского сахарозаводчика Николая Терещенко (1819 – 1903 гг.), президент компании Украина-Агри, ATS Украина, группы «Linen of Desna», Украина-Франция.

Модератором дебатов, которые состоятся, выступит известный журналист Мустафа НАЙЕМ.

Начало дебатов – в 19.00.

Детальнее о проекте:

http://www.unian.net/ukr/debaty/6