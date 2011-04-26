Янукович дал Дурдинцу «заслуженного юриста»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил советнику Министерства внутренних дел Украины, участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, генералу внутренней службы Украины Василию ДУРДИНЦУ звание “Заслуженный юрист Украины”.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Президент этим же указом наградил участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС орденами и присвоил звания.

Так, генерал-лейтенант службы гражданской защиты в отставке Василий МЕЛЬНИК награжден орденом “За заслуги” І степени, председатель Одесского городского добровольного общества “Союз Чернобыль” Анатолий БОЛДЕСКУЛ, председатель Черкасской областной общественной организации “Союз Чернобыль” Владимир БОЛТЕНКОВ, заместитель директора по научной работе Института геохимии окружающей среды Национальной академии наук Украины и Министерства чрезвычайных ситуаций Георгий ЛИСИЧЕНКО награждены орденами “За заслуги” ІІ степени.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ наградил ликвидаторов орденами Богдана Хмельницкого, орденами “За мужество”, орденами княгини Ольги и другими государственными наградами.