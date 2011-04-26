Янукович: заплатили за покой планеты жизнью и здоровьем тысяч украинцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что государство приложит все усилия для улучшения жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом глава государства заявил в обращении ко дню Чернобыльской трагедии, обнародованном на его сайте.

“Четверть века мы несем в сердцах и душе боль, нанесенную сокрушительной катастрофой на Чернобыльской АЭС. Четверть века в Украине и мире существует зловещее измерение времени: до и после Чернобыля. До 26 апреля 1986 года мир имел иллюзию собственной безопасности. После этой даты никто и нигде не может быть уверенным в безопасном завтрашнем дне. И события на японской АЭС «Фукусима-1» только подтвердили эту горькую правду жизни”, - напомнил Президент.

По его словам, сегодня Украина чествовала память тех, кто положил жизнь в борьбе с радиацией. “Вспомним пожарников, милиционеров, военных, авиаторов, энергетиков... Эти герои по зову сердца в первые дни прибыли в Чернобыль и практически голыми руками закрыли жерло разрушенного реактора. Они спасли мир от значительно более масштабной катастрофы и мы благодарны им за это. Вечная им память”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, также украинцы чествовали героев-ликвидаторов. “Мне больно от того, что государство не может достойно отблагодарить вас за вашу победу. Но, поверьте, мы делаем все возможное, чтобы облегчить и улучшить вашу жизнь”, - заверил Президент.

“Украина, как никто, приложила много усилий, чтобы Чернобыль перестал быть для мира фактором страха и нестабильности. Мы заплатили за спокойствие планеты жизнями и здоровьем тысяч соотечественников. Мы потратили на ликвидацию последствий катастрофы десятки миллиардов бюджетных гривен. Мы вывели действующие мощности Чернобыльской АЭС из эксплуатации и этим явили миру добрую волю. Но ни одна, даже самое мощное, государство не способны самостоятельно преодолеть катастрофу такого масштаба. И Украина – не исключение”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил о необходимости строительства нового укрытия над разрушенным реактором, хранилища для отработанного ядерного топлива, о необходимости проведения дезактивации загрязненных территорий. “Только выполнив эти и другие мероприятия, ЧАЭС станет экологически безопасной системой”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказал, что Чернобыль стал вызовом планетарного масштаба, и достойный ответ на этот вызов может дать только объединенное мировое сообщество.

Он также напомнил, что в апреле в Киеве состоялась международная донорская конференция, участники которой сформировали Чернобыльский фонд размером около 550 млн. евро.

“Кроме того, мы имеем договоренности с партнерами о дополнительном финансировании всех запланированных мероприятий. Предоставленные Украине гарантии дают возможность построить безопасное укрытие над четвертым реактором до 2015 года”, - добавил Президент.

Обращаясь к участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что они спасли Украину и мир от страшной беды.

“Склоняю голову перед вашим мужеством, чувством долга и преданностью Украине. Желаю доброго здоровья, семейного уюта и благополучия”, - сказал Президент.