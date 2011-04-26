Янукович: заплатили за покой планеты жизнью и здоровьем тысяч украинцев
Обращение ко Дню Чернобыльской трагедии
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что государство приложит все усилия для улучшения жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом глава государства заявил в обращении ко дню Чернобыльской трагедии, обнародованном на его сайте.
“Четверть века мы несем в сердцах и душе боль, нанесенную сокрушительной катастрофой на Чернобыльской АЭС. Четверть века в Украине и мире существует зловещее измерение времени: до и после Чернобыля. До 26 апреля 1986 года мир имел иллюзию собственной безопасности. После этой даты никто и нигде не может быть уверенным в безопасном завтрашнем дне. И события на японской АЭС «Фукусима-1» только подтвердили эту горькую правду жизни”, - напомнил Президент.
По его словам, сегодня Украина чествовала память тех, кто положил жизнь в борьбе с радиацией. “Вспомним пожарников, милиционеров, военных, авиаторов, энергетиков... Эти герои по зову сердца в первые дни прибыли в Чернобыль и практически голыми руками закрыли жерло разрушенного реактора. Они спасли мир от значительно более масштабной катастрофы и мы благодарны им за это. Вечная им память”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, также украинцы чествовали героев-ликвидаторов. “Мне больно от того, что государство не может достойно отблагодарить вас за вашу победу. Но, поверьте, мы делаем все возможное, чтобы облегчить и улучшить вашу жизнь”, - заверил Президент.
“Украина, как никто, приложила много усилий, чтобы Чернобыль перестал быть для мира фактором страха и нестабильности. Мы заплатили за спокойствие планеты жизнями и здоровьем тысяч соотечественников. Мы потратили на ликвидацию последствий катастрофы десятки миллиардов бюджетных гривен. Мы вывели действующие мощности Чернобыльской АЭС из эксплуатации и этим явили миру добрую волю. Но ни одна, даже самое мощное, государство не способны самостоятельно преодолеть катастрофу такого масштаба. И Украина – не исключение”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он напомнил о необходимости строительства нового укрытия над разрушенным реактором, хранилища для отработанного ядерного топлива, о необходимости проведения дезактивации загрязненных территорий. “Только выполнив эти и другие мероприятия, ЧАЭС станет экологически безопасной системой”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Президент сказал, что Чернобыль стал вызовом планетарного масштаба, и достойный ответ на этот вызов может дать только объединенное мировое сообщество.
Он также напомнил, что в апреле в Киеве состоялась международная донорская конференция, участники которой сформировали Чернобыльский фонд размером около 550 млн. евро.
“Кроме того, мы имеем договоренности с партнерами о дополнительном финансировании всех запланированных мероприятий. Предоставленные Украине гарантии дают возможность построить безопасное укрытие над четвертым реактором до 2015 года”, - добавил Президент.
Обращаясь к участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что они спасли Украину и мир от страшной беды.
“Склоняю голову перед вашим мужеством, чувством долга и преданностью Украине. Желаю доброго здоровья, семейного уюта и благополучия”, - сказал Президент.