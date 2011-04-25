Марчук о Мельниченко, Кучме, Ющенко и преступных приказах

Евгений Марчук считает, что Николай Мельниченко правомерно обнародовал записи из кабинета Леонида Кучмы, так как там действительно отдавались "преступные приказы".

Об этом экс-секретарь СНБО пишет в своей статье для газеты "День".

По словам Марчука, кабинет экс-президента Кучмы оказался "не просто греховным" местом, а местом, где "длительное время отдавались преступные приказы, а потом обсуждалось их выполнение".

"Планировались следующие акции. Речь шла о человеческих жизнях, о судьбах ни в чем не виновных людей. Почти как в криминальной группировке. И в этой вакханалии с азартом принимали участие наивысшие должностные лица государства того времени. К чему тут государственная тайна? Разве чтобы скрыть от мира, кого у нас приводили к власти", - пишет он.

Марчук отмечает, что первый президент Украины Леонид Кравчук, который хорошо знает Кучму, недавно в интервью отметил, что если бы Мельниченко действовал по инструкции и сказал президенту Кучме, что стал свидетелем разговора, который его ошеломил, и обнародует его содержание, то тогда Мельниченко уже не выпустили бы из того кабинета.

"Думаю, что важное значение имеют и недавно сказанные Виктором Ющенко слова о том, "как выглядели записи и свидетельства, находившиеся в записях, они выглядели очень правдоподобно, потому я им доверяю. Та жизнь, в том числе в кабинете президента, по моему мнению, была достаточно адекватной, судя по тому, что было на пленке", - пишет экс-глава СНБО.

"Эти мнения двух президентов Украины, которые хорошо знали атмосферу президентского кабинета Леонида Кучмы того времени, нельзя отбросить при оценке той зловещей ситуации. Даже учитывая тот факт, что они оба не могут себе представить, что Леонид Кучма прямо дал приказ убить человека", - считает Марчук.

По его мнению, если бы Мельниченко в свое время сообщил бы президенту и "куда следует" об известном ему, в тот же день Мельниченко пропал бы без вести: "Как там говорили, "отдали бы чеченцам", или, или... Это зависело бы от "творческого воодушевления" теперь уже известных "мастеров человеческих душ".

"А что и как было дальше на самом деле – следствию, как мне сейчас видится, почти все известно. И как подделывалось дело Гонгадзе, и какие были многоразовые попытки любой ценой выкупить пленки у Мельниченко, чтобы утаить свою причастность к этому делу. И кто по чьему поручению, по какому поводу и где проводил неоднократные переговоры с Николаем Мельниченко. И кто истинные заказчики. И многое другое, что связано с делом Георгия Гонгадзе", - считает Марчук.

Ему жаль некоторых публичных защитников Кучмы: "Им, и не только им, по-видимому, трудно поверить в то, что такое могло быть. Но, к сожалению, такое было".

"Мне по-человечески жалко и самого Леонида Кучму. При всем том он действительно немало сделал для Украины. Но это совсем разные темы. Нельзя же забывать о судьбе Георгия Гонгадзе, Юрия Кравченко, Георгия Кирпы и что переживали их родные, о жестоких акциях против Алексея Подольского, Александра Ельяшкевича, да и самого Николая Мельниченко, тяжелых страданиях членов их семей. Ведь это все было именно тогда", - цитирует Украинская правда.