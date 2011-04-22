Могилев предупредил министров: Янукович дал команду «Сажать!»

МВД добилось от Кабмина права на оперативный контроль счетов Государственного казначейства специально для усиления контрольных мероприятий по госзакупкам, пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что пока таких полномочий не смогли получить ни СБУ, ни Госфининспекция, но и они стоят в очереди на получение дополнительных оперативных возможностей.

По информации ZN.UA, три недели назад на закрытом заседании Кабмина министр МВД Анатолий Могилев заявил: «Мне, конечно, несколько неловко — я всех тут знаю лично, но начинаются госзакупки, и я предупреждаю — президент дал команду «Сажать!» Церемониться никто не будет. Милиция будет контролировать все крупные тендеры».

По данным Кабмина о функционировании системы госзакупок в 2010 году, имеющимся в распоряжении ZN.UA, объем государственных закупок всеми органами власти и государственными предприятиями в 2010 году составил 335 млрд. грн. — в 2,2 раза больше, чем в 2009-м (175 миллиардов)! «Увеличение государственных закупок, по мнению Минэкономики, вызвано оживлением отечественной экономики, и, как следствие, имеем своевременное и эффективное обеспечение потребностей в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для полноценного исполнения органами власти государственных функций и обязательств относительно населения», — говорится в информсправке правительства. Жаль, не сказано, в каких конкретно отраслях власти стали чем-то снабжать население в 2,2 раза больше. Очевидно, сомневается в этом и руководство страны, наблюдая и другие причины роста расходов на госзакупки, — коррупционные интересы должностных лиц, отмечает издание.