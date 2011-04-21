Львовский горсовет запретил использовать советскую символику

Львовский городской совет сегодня на сессии приняла решение о запрете на использование в городе символики СССР и коммунистической символики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской городской организации ВО «Свобода».

«Учитывая возможность распространения во Львове символики несуществующего тоталитарного государства СССР и коммунистической символики, что обусловливает нарушение ряда положений Конституции Украины, сегодня мы постановили следующее: запретить использование на территории Львова символики СССР; запретить размещение этой символики на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятиях города Львова; запретить использование символики СССР и коммунистической символики во время проведения массовых мероприятий», - сообщил депутат горсовета, “свободовец” Любомир МЕЛЬНИЧУК.

Контроль за исполнением этого постановления депутаты возложили на городского председателя Львова.

Как сообщал УНИАН, между тем Верховная Рада сегодня, 21 апреля, приняла решение об использовании красного флага в День Победы

В частности, ВР решила вывешивать 9 мая копии Знамени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, предусмотрен официальный подъем в День Победы копий Знамени Победы на зданиях (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины.