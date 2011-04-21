Янукович: государство не будет вмешиваться в дела религиозных общин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает высокий уровень сотрудничества между разными религиозными организациями, прежде всего это касается деятельности Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с руководителями украинских церквей и религиозных организаций. Во вступительном слове глава государства поздравил представителей христианских церквей с Пасхой, которую мы вскоре будем праздновать, иудеев - с праздником Пейсах, и выразил благодарность всем присутствующим за участие в сегодняшней встрече.

"Для меня – это возможность выразить искреннее уважение всем вам и обсудить вопросы, существующие в государственно-церковных отношениях", - подчеркнул Президент.

"Несмотря на определенную сложность процессов развития религиозной среды, в Украине утвердились общепризнанные нормы свободы совести, - отметил глава государства.

Он заявил свою принципиальную позицию: “Каждый гражданин имеет право исповедовать свою веру. Государство не вмешивается в дела религиозных общин, относится к ним всем с уважением, а свои отношения с ними строит исключительно на действующей правовой базе".

"Мы полностью осознаем деликатность этой сферы. Спекуляции, разжигание нездоровых страстей вокруг отношений между государством и церковью никогда не приносили и не принесут никому пользы. Украина является многоконфессиональной страной, что обусловливает проведение взвешенной политики в религиозной сфере. Она направлена на создание благоприятных условий для деятельности религиозных организаций, обеспечение равных прав и возможностей, утверждение терпимости и уважения между верующими", - подчеркнул глава государства.

По завершении короткого выступления Президент предоставил слово председательствующему во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций, старшему епископу Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василию РАЙЧИНЦУ.