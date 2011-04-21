БЮТ: красный флаг Янукович использует как фиговый листок
"Прикрывает обнищание ветеранов"
Инициатива провластного большинства о вывешивании красных флагов с советской символикой в День Победы является неприемлемой.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции «БЮТ-Батькивщина».
«Насильственное навязывание ассоциации “Победа-Советский союз» - это откровенный цинизм. Победу во ІІ Мировой войне завоевали люди и народы, а не Коммунистическая партия Советского Союза и Сталин», - отмечают в «БЮТ-Батькивщине».
Реальная забота о ветеранах, считают во фракции, должна измеряться не количеством и цветом развешенных 9 мая флагов, а повседневным благосостоянием тех пожилых людей, которые завоевали для нас победу в великой войне.
«Красный флаг не накормит ветерана, не обеспечит его путевкой в санаторий, не даст реальных льгот на оплату грабительских жилищно-коммунальных услуг, не повысит пенсию. Вот над чем должны были бы задуматься в первую очередь инициаторы закона», - заявляют во фракции «БЮТ-Батькивщина».
«Обнищание ветеранов, отмены льгот, катастрофический рост стоимости жизни ЯНУКОВИЧ прикрывает «фиговым листком»: пиар-акцией «красный флаг». Деньги на реализацию этой абсурдной идеи значительно справедливее было бы разделить между ветеранами», - считают во фракции.
В «БЮТ-Батькивщине» убеждены, что в любые официальные государственные праздничные дни следует использовать государственный флаг Украины, а не стяг того государства, которого уже не существует.
«Главная задача власти – обеспечить достойный уровень жизни, а не украсить города музейными экспонатами», - считают во фракции «БЮТ-Батькивщина».