БЮТ: красный флаг Янукович использует как фиговый листок

Инициатива провластного большинства о вывешивании красных флагов с советской символикой в День Победы является неприемлемой.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции «БЮТ-Батькивщина».

«Насильственное навязывание ассоциации “Победа-Советский союз» - это откровенный цинизм. Победу во ІІ Мировой войне завоевали люди и народы, а не Коммунистическая партия Советского Союза и Сталин», - отмечают в «БЮТ-Батькивщине».

Реальная забота о ветеранах, считают во фракции, должна измеряться не количеством и цветом развешенных 9 мая флагов, а повседневным благосостоянием тех пожилых людей, которые завоевали для нас победу в великой войне.

«Красный флаг не накормит ветерана, не обеспечит его путевкой в санаторий, не даст реальных льгот на оплату грабительских жилищно-коммунальных услуг, не повысит пенсию. Вот над чем должны были бы задуматься в первую очередь инициаторы закона», - заявляют во фракции «БЮТ-Батькивщина».

«Обнищание ветеранов, отмены льгот, катастрофический рост стоимости жизни ЯНУКОВИЧ прикрывает «фиговым листком»: пиар-акцией «красный флаг». Деньги на реализацию этой абсурдной идеи значительно справедливее было бы разделить между ветеранами», - считают во фракции.

В «БЮТ-Батькивщине» убеждены, что в любые официальные государственные праздничные дни следует использовать государственный флаг Украины, а не стяг того государства, которого уже не существует.

«Главная задача власти – обеспечить достойный уровень жизни, а не украсить города музейными экспонатами», - считают во фракции «БЮТ-Батькивщина».