Писательница Матиос прочит Януковичу грустное будущее

Писательница, лауреат Шевченковской премии Мария МАТИОС считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не полностью контролирует ситуацию в стране.

Такое мнение М.МАТИОС высказала в интервью газете "Україна молода" (№67 от 21 апреля 2011 года).

"Я могу сейчас уже точно сказать, что Президент не контролирует ситуацию в стране, не влияет на много вещей, происходящих в государстве. Разве что контролирует только то, что его лично интересует. Все остальное контролирует его окружение, раздираемое внутренними противоречиями и плохо закамуфлированными конфликтами интересов. Если так будет и впредь, у нашего Президента очень печальное будущее", - сказала М.МАТИОС.

Писательница подчеркнула, что не была инициатором встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась 1 февраля этого года. "Президент был единственным, встречи с кем я не добивалась, когда милиция в тандеме с прокуратурой демонстрировали исключительную заинтересованность одним словом из моей книги "Вырванные страницы из автобиографии" ("Вирвані сторінки з автобіографії" - укр.). Когда я наконец добилась разрешения посмотреть в Печерской прокуратуре возбужденное на меня дело, звонят из Администрации Президента и приглашают на встречу. Это общественное и медийное давление, очевидно, спровоцировали эту аудиенцию. Но это было то, что называют "для отвода глаз", - объяснила она.

М.МАТИОС также сообщила, что не обращалась к Президенту Украины с какими-то просьбами. "Никаких последствий эта встреча не имела, поскольку я не шла туда в роли просителя. Мы не говорили ни о Шевченковских днях, ни о литературе, как потом пыталась представить в пресс-сообщениях Анна ГЕРМАН. "Я хочу услышать от вас, что с вами происходит в последнее время", - сказал ЯНУКОВИЧ. Мы говорили о человеческих вещах - и человеческое впечатление о Президенте у меня хорошее. Об этом можно написать бестселлер", - уточнила писательница.

В то же время М.МАТИОС отметила, что не собирается писать "бестселлер" о В.ЯНУКОВИЧЕ. "Я не вижу необходимости сегодня писать бестселлер о Президенте. Он сам его пишет своими действиями. И бездействием также. Это еще один бестселлер", - считает лауреат Шевченковской премии.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА 1 февраля распространила информацию о его встрече с М.МАТИОС, во время которой обсуждались "перспективы развития украинской литературы, гуманитарные вопросы, в том числе – подготовка к Шевченковским дням".

Пресс-служба также сообщала тогда, что "в ходе почти часовой беседы был обсужден целый ряд актуальных вопросов, связанных с развитием культуры и образования". На встрече также присутствовала тогдашний заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Встреча М.МАТИОС с В.ЯНУКОВИЧЕМ состоялась после того, как писательница вынуждена была обратиться с открытым письмом к генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой пояснить, по каким причинам и основаниям ее разыскивают правоохранительные органы.

В открытом письме от 12 января М.МАТИОС заметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве и изъяла с продажи ее книгу "Вырванные страницы из автобиографии".

Также писательница просила дать ответ, почему участковые инспекторы милиции “со ссылкой на распоряжение генерального прокурора опрашивают жильцов тех домов в Киеве, где моя семья жила в свое время, вынуждая их подписывать соответствующие показания, касающиеся меня”.

По убеждению М.МАТИОС, действиям работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления.

В свою очередь в столичной милиции отметили, что не оказывают давления на М.МАТИОС и не намерены ее задерживать.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что его ведомство не поручало преследовать писательницу.

По сообщению Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, в конце ноября 2010 года председатель Совета организаций ветеранов, народный депутат от КПУ Петр ЦИБЕНКО обратился в Генпрокуратуру с депутатским запросом по поводу правовой оценки высказываний в книге М.МАТИОС "Вырванные страницы из автобиографии" о памятниках советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Именно поэтому, как отметили в столичном главке милиции, Генпрокуратура "дала поручение соответствующим территориальным подразделениям МВД провести проверку изложенных в запросе фактов, а собранные материалы направить в Генеральную прокуратуру".

М.МАТИОС родилась в селе Розтоки Черновицкой области. Окончила филологический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича.