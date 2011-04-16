В Енакиево «Батькивщине» запретили встречать Януковича тыквой

Горсовет Енакиево Донецкой области запретил донецкой областной организации ВО «Батькивщина» устанавливать палатку на пути предполагаемого движения кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который приезжает сегодня по случаю 90-летия со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации «Батькивщины», активисты намеревались установить палатку со своей символикой, а также организовать арт-акцию, в рамках которой по украинской традиции вручить В.ЯНУКОВИЧУ, как «нежеланному суженому», на рушнике 10-килограммовую тыкву вместо каравая.

По словам заместителя председателя облорганизации «Батькивщины» Александра ЕРМОЧЕНКО, этим его однопартийцы хотели сказать главе государства: «Хватит свататься! Украинцы, и донетчане в том числе, уже дали понять, что доверия к Президенту нет».

В пресс-службе уточнили, что 10-килограммовую тыкву вырастили на огороде одного из активистов Енакиевской городской организации «Батькивщина».

Енакиевский городской совет сообщил об отказе в размещении палатки и предложил перенести мероприятие на «какой-либо другой день».