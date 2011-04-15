Партия регионов выступает за бюджетный федерализм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске заявил первый заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Владимир РЫБАК.

По его словам, и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, и Партия регионов считают, что «финансы должны быть там, где есть проблемы».

«Нас слово федерализм почему-то пугает - я не знаю, кого... Но бюджетный федерализм будет в действии. Финансы должны быть в регионах, а государство будет оставлять себе финансы только для государственных функций. Эти финансы будут направляться в регионы», - сказал политик.

В связи с этим, он выразил убеждение, что в государстве должна быть проведена «бюджетная федерализация», назвав такую позицию «особенностью партии (Партии регионов - УНИАН)».

По его мнению, решать социальные вопросы на местах должны именно местные власти, а Верховная Рада - заниматься политикой.

В.РЫБАК также напомнил, что Украина - унитарное государство, а в «унитарном государстве финансовая система должна быть децентрализована».

Он вспомнил, как 10 лет работал в должности городского председателя, и как ему приходилось ездить в Киев, «чтобы какую-то копейку решить». «Я не хочу больше этого. Я хочу, чтобы финансы были в органах местного самоуправления, чтобы никто ни у кого не просил. А государство должно это обеспечить», - заявил В.РЫБАК.