Колесниченко обвинил Венецианскую комиссию в двойных стандартах

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО обвинил Венецианскую комиссию в использовании двойных стандартов, которая дала негативное заключение по законопроекту «О языках в Украине», зарегистрированном в парламенте в сентябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО сказал вчера на пленарном заседании сессии горсовета Инкермана. На заседании 20 депутатов горсовета единогласно приняли обращение к Верховной Раде, в котором просят рассмотреть на ближайшей сессии законопроект о языках в Украине. В обращении отмечается, что это их реакция на выводы Венецианской комиссии.

«В чем абсурд, подлость и цинизм в действиях этой Венецианской комиссии? В протоколе четко прописано, каждый выступающий говорил, что это решение Венецианской комиссии по украинскому законопроекту ни в коем случае, никогда, ни для какой страны не может быть как прецедент», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, то есть «для Европы, для всех стран рекомендации одни, соответствующие европейским нормам защиты прав человека, а для Украины - совершенно другие. Ну, потому, наверное, что мы рылом не вышли».

Аргументируя необходимость принятия депутатами инкерманского горсовета обращения к Верховной Раде Украины с просьбой рассмотреть законопроект о языках, В.КОЛЕСНИЧЕНКО сообщил, что аналогичный документ уже принял горсовет Одессы, а депутаты горсовета Севастополя намерены принять такое обращение на ближайшей сессии.

«Подобного рода обращения сейчас инициируются для принятия большей частью органов самоуправления. Для чего? Чтобы мы попытались подкорректировать историю 2007 года, и включить в официальный доклад Совета Европы оценку позиции Венецианской комиссии», - сказал он.

По мнению народного депутата, давая негативное заключение по законопроекту о языках, Венецианская комиссия хотела унизить многих украинцев. «Я не думаю, что мы должны ложиться и сдаваться только по той причине, что каким-то гражданам захотелось унизить, по сути, огромную часть населения Украины, использовать свои инструменты европейского давления с целью дестабилизации ситуации в Украине», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Мы за евроинтеграцию, но за евроинтеграцию на равных правах, на равных условиях, без старшего брата и без младшего брата», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, законопроект о языках был зарегистрирован в Верховной Раде 7 сентября 2010 года народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина). Документом признается украинско-русское двуязычие и предусматривается свободное функционирование русского языка, в частности, в делопроизводстве, законодательстве и образовании. Проект закона вызвал массовые акции протеста, а 27 ноября 2010 года председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил его в Венецианскую комиссию.

В свою очередь, Венецианская комиссия поставила под сомнение соответствие этого документа Конституции: по ее мнению, в случае его принятия русский язык будет приравнен к государственному.