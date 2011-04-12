СБУ усилила антитеррористические мероприятия

Служба безопасности Украины усилила антитеррористические мероприятия в связи с вчерашним взрывом на станции метро “Октябрьская” в Минске, в результате которого погибли люди.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Мы усилили антитеррористические мероприятия на объектах транспорта и в местах скопления людей», - сказали в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, вчера в результате взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске погибли 12 человек, более 145 ранены.

Генпрокуратура Беларуси по факту взрыва возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 289 ("терроризм") Уголовного кодекса республики.