Кучма: За однозначную экспертизу пленок Мельниченко надо дать «Нобеля»

Бывшему Президенту Леониду КУЧМЕ и его адвокатам еще не предоставили результаты последних экспертиз «пленок Мельниченко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сообщил журналистам, выйдя из Генеральной прокуратуры.

«Экспертизы, о которой говорил в интервью первый заместитель генерального прокурора, они пока нам не предоставляют. Говорят, что ее пока нет», - сказал Л.КУЧМА.

Он отметил, что может сказать экспертам, которые дают однозначные заключения относительно этих записей, что «им нужно давать Нобелевскую премию».

При этом Л.КУЧМА напомнил, что, насколько он помнит, проводились, по меньшей мере, три украинские экспертизы и две заграничные.

«И если там нет позитивного заключения, то там вдруг быстро как-то появляется заключение, что все голоса абсолютно принадлежат мне, Кравченко, ДЕРГАЧУ, ЛИТВИНУ и всем остальным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, незаконных распоряжениях руководству МВД, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным относительно убийства журналиста.

6 апреля первый заместитель генерального прокурора сообщил, что после фоноскопической экспертизы “пленок Мельниченко” установлены голоса Л.КУЧМЫ, экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, спикера парламента Владимира ЛИТВИНА и экс-председателя СБУ Леонида ДЕРКАЧА.

Р.КУЗЬМИН подтвердил, что, прежде чем использовать “пленки Мельниченко” в качестве вещественного доказательства, их подвергли дополнительной экспертизе.