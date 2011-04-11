Регионал заявил, что критики Украины "обнюхались нафталина, или накурились"

Депутаты от Партии регионов называют выводы Госдепартамента США об ущемлении свободы слова и собраний в Украине необоснованными.

По их словам, "подобных фактов в стране не наблюдается", пишет газета "Коммерсант-Украина".

"Я не понимаю, по какому принципу составлялся этот отчет и кто давал информацию для таких безумных выводов", - сказал изданию заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде Вадим Колесниченко.

"Похоже, авторы доклада или обнюхались нафталина, или накурились. Я могу лишь развести руками и сказать, что это абсолютно неправдивый документ", - заявил он.

В то же время, глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман назвал доклад Госдепартамента США "одним из самых авторитетных источников информации о соблюдении прав и свобод".

"У меня нет оснований ему не доверять. Регресс налицо – власть не проводит реформ в органах милиции и прокуратуры, ситуация с соблюдением свободы слова ухудшилась, жестокое обращение в милиции никуда не исчезло", - отметил правозащитник.

Как известно, на днях Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. В части, посвященной Украине, указывается, что власть оказывает давление на средства массовой информации, арестовывает и запугивает политических и общественных активистов, а в органах МВД процветают насилие и пытки.

Украинская правда