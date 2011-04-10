Герман: почему политик должен декларировать расходы, а журналист нет?

Советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает целесообразным ввести декларирование расходов для журналистов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире программы «Честь имею пригласить» на телеканале КРТ в ответ на заявление ведущего программы, народного депутата от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА о том, что журналисты спекулируют на теме притеснения свободы слова, и на самом деле оппозиция имеет все возможности благодаря СМИ «лить грязь» на власть. (Отрывок программы обнародован на сайте «Телекритика»).

«Ян Петрович, знаете, англичане говорят: "take it easy – давайте принимать это легко», - отметила А.ГЕРМАН, добавив, что сталкивалась с такой же ситуацией в Польше.

«Я это пережила уже. Я жила в Варшаве, когда Польша проходила тот же путь. И были такие же вещи со свободой слова и журналистами. Каким путем пошла Польша? Польша тоже ввела декларацию на расходы не только для политиков, что нужно сделать в Украине, но и для журналистов. Для журналистов так же была декларация расходов. И тогда было видно, почему журналист, который ездит на очень дорогой машине, не должен декларировать и объяснять, откуда она у него, а политик – должен? То есть, нужно идти тем путем, только free and transparent process. Только такой процесс – открытый и прозрачный и для политиков, и для журналистов научит нас со временем, что отвечать нужно за все», - добавила советник Президента.