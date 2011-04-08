Как киевляне оценивают деятельность Табачника (опрос)

Деятельность Дмитрия ТАБАЧНИКА в должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины не одобряет большинство киевлян - 64%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного “Украинским демократическим кругом” (“Українським демократичним колом”) по заказу Института политики 19–25 марта 2011 года.

При этом согласно результатам опроса, одобряют его деятельность 11% жителей столицы. Не смогли определиться с ответом 25% опрошенных.

При этом более половины киевлян - 55,4% - считают, что Д.ТАБАЧНИКА нужно освободить от должности министра. Противоположного мнения придерживаются 16,5% опрошенных. Не смогли определиться с ответом 28,1% респондентов.

*** «Украинский демократический круг» (“Українське демократичне коло”) провел репрезентативный выборочный опрос взрослого населения города Киева. Всего по месту жительства опрошены 800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±3,5%.