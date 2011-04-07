Депутаты ушли смотреть футбол, завтра в ВР придет Тигипко

Сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием заседания, которое длилось почти до 21.00 часов, председательствующий, первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК попросил прощения у депутатов за долгую работу и пошутил, что "так больше не будет".

Он также призвал народных избранников болеть за украинскую команду по футболу - киевское "Динамо ", которое сегодня будет играть матч в Лиге Европы.

Следующее заседание ВР начнется завтра в 10.00.

Планируется, что во время часа вопросов к правительству на вопросы депутатов будет отвечать вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.