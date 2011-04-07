Депутаты ушли смотреть футбол, завтра в ВР придет Тигипко
21:28, 07 апреля 2011Политика
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Сегодняшнее заседание ВР закрыто
Сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием заседания, которое длилось почти до 21.00 часов, председательствующий, первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК попросил прощения у депутатов за долгую работу и пошутил, что "так больше не будет".
Он также призвал народных избранников болеть за украинскую команду по футболу - киевское "Динамо ", которое сегодня будет играть матч в Лиге Европы.
Следующее заседание ВР начнется завтра в 10.00.
Планируется, что во время часа вопросов к правительству на вопросы депутатов будет отвечать вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.
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