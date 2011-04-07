Нардепы разрешили отключать газ за отказ ставить счетчик

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 232 народных депутата из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, поставки природного газа осуществляются при условии его коммерческого учета для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления еды, - с 1 января 2016 года; только для приготовления еды, - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 апреля 2011 года. Введение в эксплуатацию новых и/или реконструированных многоквартирных жилых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения (промышленность, бюджетная сфера, сфера социально-бытового и культурного назначения и тому подобное) с системами газоснабжения осуществляется лишь при наличии узлов учета природного газа.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет средств субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств государственного бюджета Украины; средств населения – в случае обращения физического лица к субъекту хозяйствования, осуществляющему распределение природного газа на соответствующей территории, о намерении обеспечить счетчиком квартиру или частный дом за собственные средства.

Финансирование работ по оснащению узлами учета природного газа физических лиц - предпринимателей и юридических лиц осуществляется соответственно за счет средств физических лиц - предпринимателей, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности; средств юридических лиц, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению.

Исполнителями работ по установлению узлов учета природного газа являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; получили соответствующие разрешения для выполнения работ по установлению узлов учета природного газа.

В случае отказа населения от установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчика газа, распределение природного газа прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления еды, - с 1 января 2016 года; только для приготовления еды, - с 1 января 2018 года. Отказ физических лиц - предпринимателей, которые пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности, и юридических лиц от установления до 1 апреля 2011 года узлов учета природного газа является основанием для субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, для расторжения в установленном законодательством порядке договора на снабжение и/или распределение природного газа.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установление счетчиков газа; прекратить распределение природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, в случае отказа таких потребителей от установления счетчиков газа.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применяет к субъектам хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, санкции. В частности, в случае неустановления узлов учета природного газа и/или непрекращение распределения природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, - предостережение; в случае непринятия субъектом хозяйствования, к которому применено предостережение, соответствующих мер - штраф в размере до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики при наличии в деятельности субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, нарушений, предусмотренных этим законом, издает в пределах своих полномочий на основании акта проверки, оформленного в установленном порядке, постановления о наложении штрафов по установленной форме. Обжалование постановлений о наложении штрафов осуществляется в судебном порядке. Суммы взимания штрафов зачисляются в государственный бюджет Украины.