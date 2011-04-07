Концерт «Машины времени»

9 апреля 2011 года в 19.00 в Национальном дворце «Украина» состоится концерт группы «Машина времени» с новой программой, составленной на основе юбилейного тура, приуроченного к сорокалетию группы и собравшего 40 аншлаговых концертов по всему СНГ.

В Киев группа приедет после концерта в Минске, 7 апреля. Далее: 11 апреля - Одесса, Дворец спорта, 13 апреля - Донецк, Дворец спорта, 14 апреля - Днепропетровск, Дворец спорта.

Сама идея этого концерта родилась ещё в 2008 г., когда группа всё же приняла решение отмечать свой 40-летний юбилей, устроив гастрольный тур и выпустив новый альбом. Учитывая то, что за время своего существования «Машина времени» записала 30 пластинок, перед «машинистами» встал сложнейший вопрос о том, какие же песни исполнять на концертах юбилейного турне. Группа доверилась тем, для кого они и старались все эти сорок лет – своим фанатам. Любой меломан на официальном сайте группы мог проголосовать за песню, которую он хотел бы услышать со сцены.

На концерте в НД «Украина» «Машина времени» обязательно сыграет «Марионетки» и «Он был старше её», «Вот, новый поворот», «Мой друг», «Однажды мир прогнётся под нас», «Свеча» и многие другие песни, ставшие символами группы.

Тем не менее, будут и сюрпризы: например, «Скворец» и «Кошка, которая гуляет сама по себе». До триумфального возвращения в юбилейном туре эти песни около 20 лет не звучали со сцены, но, как оказалось, настоящие фанаты их не забыли. Кроме того, в программу включили и несколько новых песен из последнего альбома «Машины не парковать», которые «машинисты» написали как раз во время подготовки к юбилею.

Состав группы «Машина времени»:

Андрей Макаревич - автор, вокал, гитары;

Александр Кутиков - автор музыки, бас-гитара, вокал;

Евгений Маргулис - автор, гитары, бас-гитара (1975-79, с 1989);

Валерий Ефремов - ударные, перкуссия (с 1979);

Андрей Державин - автор, клавишные, вокал (с 2000).

Планы группы «Машина времени» на 2011 год:

Свой первый большой концерт 2011 г. группа "Машина времени" решила посвятить пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии. Выступление коллектива состоялось в Москве 18 марта в клубе "А2". Все средства, собранные на концерте, были перечислены жертвам стихийных бедствий. Это были не только выручка от проданных билетов, но и пожертвования, которые все желающие сделали прямо в зале во время концерта.

А.Макаревич весной этого года планирует выпустить новую книгу. По его словам, в ней он с кулинарной точки зрения проанализировал 55 классических советских кинофильмов и рассказал о том что, как и почему ели и пили в кадре. Ближе к лету лидер «Машины» отметит 10-летие «Оркестра креольского танго», а также в этом году А.Макаревич собирается продолжить снимать фильмы о подводном мире.

А.Кутиков готовит материал для нового сольного диска, который он, как и предыдущую пластинку «Демоны любви», запишет совместно с группой «Нюанс». Материал для записи бас-гитарист «Машины времени» отбирает очень тщательно.

В запасе у А.Кутикова уже есть новые песни и для будущего сольного альбома, и для новой пластинки «Машины времени». Так что не исключено, что «машинисты» в наступившем году приступят к записи нового альбома.

Между тем не забывают о своих сторонних проектах и А.Державин с Е.Маргулисом. Державин продолжает писать музыку для мультфильмов и кино, а также готовит свою сольную программу. А в планах у Е.Маргулиса - музыкальное сотрудничество с американцами. Правда с кем именно, он пока не уточняет.

Заказ билетов по тел.: 279-29-90.

Цена билетов: от 150 до 2500 грн.

teatracademia.com.ua

Аккредитация на концерт - на основании анонса с фото!