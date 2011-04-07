Антикоррупционный закон Украине таки дадут сегодня?

Верховная Рада Украины сегодня будет работать до тех пор, пока не примет окончательное решение по законопроекту о принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего предложения проголосовали 244 народных депутата из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

До этого законопроекта Верховная Рада должна рассмотреть еще около 10 законопроектов.