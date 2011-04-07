Кузьмин рассказал, кто, где и когда уничтожил кровь Ющенко

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что кровь, взятую на анализ у Виктора ЮЩЕНКО после отравления, уничтожили работники Секретариата Президента, прокуратуры и Управления госохраны 24 ноября 2005 года.

Об этом Р.КУЗЬМИН сообщил в интервью «Фокусу», говоря о том, почему следователи хотят взять кровь у бывшего Президента Украины. Если экс-гарант не прислушается к ГПУ, то дело об отравлении будет закрыто.

По словам представителя Генпрокуратуры, бывшая власть допустила грубую ошибку, уничтожив пробирки с кровью В.ЮЩЕНКО после проведения анализов.

«Вместо того, чтобы исследовать возвращённую иностранцами кровь и сравнить её с кровью Президента, зачем-то слили её в канализацию прямо в здании Секретариата Президента, тщательно вымыли пробирки, разбили их, измельчили осколки и сожгли во дворе на Банковой», - возмутился Р.КУЗЬМИН.

По его словам, уничтожали кровь работники Секретариата Президента, прокуратуры и Управления госохраны 24 ноября 2005 года.

Р.КУЗЬМИН напомнил и о других неувязках в деле, в частности о результатах одной из иностранных экспертиз, не обнаружившей отравляющих веществ в организме В.ЮЩЕНКО.

«Но об этой экспертизе все стыдливо помалкивают, вроде и не было её. Это иностранная лаборатория, независимая. Но и это ещё не всё. Допрошенные свидетели, в том числе из ближайшего на 2004 год окружения В.ЮЩЕНКО, дали показания следователю о том, что никакого отравления диоксином не было, а была запущена дезинформация об отравлении «преступной властью» кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО. А как объяснить, что после громких обвинений двух работников СБУ в отравлении, В.ЮЩЕНКО дарит одному из них картину, да ещё с дружеской собственноручной надписью? Как объяснить, что после громких обвинений двух работников СБУ в отравлении В.ЮЩЕНКО дарит одному из них картину, да ещё с дружеской собственноручной надписью? Это кому, предполагаемому убийце?», - недоумевает Р.КУЗЬМИН.

«Я не говорю, что отравления не было. Я говорю о том, что в деле доказательств этого отравления нет… Если В.ЮЩЕНКО не сдаст кровь и не выдаст ту самую пробирку, то мы это дело прекратим. Со всеми вытекающими последствиями», - пообещал первый заместитель генерального прокурора.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был отправлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре 2010 года В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версии, что отравления бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было.

21 января В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году.