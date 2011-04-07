Бригинец: Попов критикует Черновецкого только ради рейтинга

Решение Верховной Рады Украины не назначать выборы в Киевсовет было прогнозированным. Об этом заявил депутат Киевсовета от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ в комментарии, переданном УНИАН.

«Во-первых, вся критика киевской власти, которая звучит со стороны Партии регионов, и в том числе со стороны главы КГГА Александра ПОПОВА как уполномоченного ПР в Киеве, неискренняя. Это - пиар-технологии», - отметил он.

«Я всегда говорил о том, что А.ПОПОВ критикует мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не потому, что не согласен с его методами, а только для того, чтобы повышать свой личный рейтинг. В данном случае были заявления о критичном отношении к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его большинству в Киевсовете, но на самом деле, когда я внес вопрос об отставке Киевсовета, а затем Виталий КЛИЧКО внес вопрос об отставке секретаря Киевсовета Олеся ДОВОГОГО, и когда О.ДОВГИЙ в конце концов поставил на голосование вопрос о своей отставке, ПР не проголосовала за это решение. Это говорит о том, что, с одной стороны, они используют пиар-механизм для того, чтобы рассказывать о том, какой плохой Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Киевсовет, но на самом деле они так не думают», - сказал депутат Киевсовета.

Во-вторых, напоминает А.БРИГИНЕЦ, было заявление А.ПОПОВА о том, что он собирается формировать новое большинство в Киевсовете. Депутат напомнил, что на сегодняшний день в Киевсовете есть большинство, которое поддерживает А.ПОПОВА, и позиция фракции БЮТ, которая никогда не голосовала ни за какие сомнительные земельные вопросы, и поэтому не несет ответственности за все обвинения, которые были озвучены А.ПОПОВЫМ. Таким образом, говорит А.БРИГИНЕЦ, А.ПОПОВУ «либо придется формировать большинство, используя оппозицию (но БЮТ никогда не войдет в такое большинство), либо ему придется формировать большинство из тех депутатов, которые голосовали за незаконное или сомнительное выделение земли. И его это абсолютно устраивает, потому что он сказал, что на самом деле вина лежит не на всех депутатах, а только на некоторых. То есть сегодня используется новая технология, цель которой — отделить некоторых депутатов, признать их виновными во всем, а других депутатов представить белыми и пушистыми».

Депутат уверен, что негативный результат голосования ВР по данному вопросу был прогнозированным.

«На самом деле, каждый депутат, который голосовал за выделение земли, знал, за что он голосовал, во-первых. Во-вторых, никто не отберет эту землю и не вернет ее, потому что она находится в руках ПР. И та ситуация, которая сегодня есть, устраивает абсолютно всех. Когда дело доходит до голосования, то никакого результативного голосования быть не может. Как ПР не проголосовала за снятие О.ДОВГОГО, так она не голосует и в Верховной Раде за роспуск Киевсовета», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы мэра Киева и столичного совета требует провести фракция “БЮТ-Батькивщина”.

В частности, один из авторов соответствующего проекта постановления, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что председатель КГГА А.ПОПОВ наконец признал факт хищения командой мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО собственности общины, и, учитывая это, в городе необходимо провести досрочные выборы.

Сегодня, 7 апреля, Верховная Рада Украины отказалась принять решение о проведении досрочных выборов мэра Киева и городского совета.

За принятие соответствующего постановления проголосовало всего 55 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.