Тимошенко вслед за Кучмой наняла американских адвокатов

Бывшая премьер-министр, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО наняла вашингтонскую компанию Ковингтон & Берлинг (Covington & Burling) для представительства ее интересов во время грядущего суда по обвинению в превышении должностных полномочий на посту главы правительства, пишет газета Kyiv Post со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Ковингтон & Берлинг считается одной из самых респектабельных юридических фирм США, бывший партнер которой Эрик ХОЛДЕР в данный момент занимает пост Генерального Атторнея, высшего должностного лица в юридической системе страны, в Администрации Президента Барака ОБАМЫ.

Множество сотрудников компании в прошлом работали в правительстве США. Сама компания недавно попала в тридцатку наиболее успешных юридических компаний, практикующих в международном арбитраже. Список составляется лондонским изданием Global Arbitration Review (GAR). Сумма юридических контрактов, находящихся в работе у компании Ковингтон & Берлинг, была оценена тем же изданием в 17,5 млрд. долларов. Для сравнения, бюджет Украины в 2011 году был утвержден в сумме чуть более 40 млрд. долларов.

Kyiv Post отмечает, что обвинения Генеральной прокуратуры против Ю.ТИМОШЕНКО построены вокруг 300 млн. долларов, которые Украина получила от продажи квоты на выброс парниковых газов по Киотскому протоколу. Использование средств расследовала команда американских юристов из двух фирм: вашингтонской Траут Кэчерис (Trout Сacheris) и Акин Гамп (Akin Gump Strauss Hauer & Feld), в партнерстве с расследовательской компанией Кролл (Kroll).

За это расследование украинские налогоплательщики заплатили приблизительно 3 млн. долларов, пишет Kyiv Post.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

Экс-премьер все обвинения отвергает.