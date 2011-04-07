Депутат поймал мэра Днепропетровска на подлоге

Мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО подписал устав коммунального предприятия «Муниципальная гвардия» без принятия его на сессии городского совета, что является служебным подлогом и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Об этом сообщил УНИАН член комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, этики и связей с общественностью депутат Сергей ЖУКОВ.

По его словам, 6 апреля на 10-й сессии Днепропетровского горсовета заместитель мэра Ирина ЗАЙЦЕВА заявила, что устав КП «Муниципальная гвардия» подписан мэром по итогам 8-й сессии горсовета от 2 февраля.

Когда же С.ЖУКОВ спросил лично у И.КУЛИЧЕНКО, подписал ли он устав, мэр ответил: «Я подписал решение в том виде, как оно было проголосовано».

В то же время, на переданной УНИАН видеозаписи 8-й сессии от 2 февраля зафиксировано, что И.КУЛИЧЕНКО не выносил на голосование вопрос о принятии устава этого предприятия. «Голосовать будем за создание предприятия, за устав проголосуем на следующей сессии», - дважды повторил И.КУЛИЧЕНКО на сессии от 2 февраля.

В то же время, по свидетельству депутатов горсовета, 7 февраля КП «Муниципальная гвардия» было официально зарегистрировано по подписанному И.КУЛИЧЕНКО уставу.

Как заявил С.ЖУКОВ, «подписание мэром устава коммунального предприятия без решения сессии может быть квалифицировано как служебный подлог. Согласно ст. 366 Уголовного кодекса Украины наказанием может быть ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенную должность или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет».

Как также стало известно, с депутатским запросом по поводу решения о создании указанного коммунального предприятия и о его уставе обратился народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, решение о создании КП «Муниципальная гвардия Днепропетровского горсовета» было принято 2 февраля 2011 года, на 8-й сессии городского совета VI созыва. Тогда же было выделено финансирование в размере 1 млн. 944,1 тыс. грн.

Ожидаемые поступления в местный бюджет от хозяйственной деятельности КП «Муниципальная гвардия» в 2011 году будут составлять 1,7-2,5 млн. грн. ежемесячно.

Муниципальная гвардия будет обеспечивать правопорядок в Днепропетровске во время проведения массовых мероприятий, будет предоставлять услуги по охране предприятий и учреждений. Отдельным подразделением станет „Финансовая гвардия”, которая будет осуществлять контроль за правонарушениями в сфере торговли, парковки автотранспорта, уплаты налогов субъектами предпринимательства. В муниципальной гвардии будут служить 130 профессионалов, бывшие сотрудники органов внутренних дел.

Инициатором создания Муниципальной гвардии называют председателя городской организации Партии регионов Ивана СТУПАКА.