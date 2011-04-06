«Батьківщина» предложит юридическую поддержку «тризубовцам»

Партия «Батьківщина» предложит юридическую поддержку девяти членам организации «Тризуб» имени Степана Бандеры, которые предстанут перед судом по обвинению в уничтожении бюста Сталина в Запорожье.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Батьківщина» напоминает, что девятерых «тризубовцев» больше трех месяцев содержат под стражей. Одному из обвиняемых изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде. 8 человек до сих пор за решеткой. Рассмотрение дела в суде должен начаться 13 апреля.

«Люди сидят и скоро предстанут перед судом украинского государства за то, что повредили незаконно установленный бюст тирану, устроившему Голодомор - геноцид украинского народа», - подчеркнуто в заявлении.

Партия обращает внимание, что в ночь на 23 марта в Киеве неизвестные уничтожили скульптуру Маленького принца на Пейзажной аллее.

«Ирония, но на уничтожение символа человечности нет реакции власти. Никого не преследуют и не держат в тюрьме. Зато в современной Украине люди сидят и попадают под суд за повреждение памятника изуверу, руки которого в крови миллионов людей», - отметили в «Батьківщине».