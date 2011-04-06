У Азарова обещают отменить квоты на экспорт зерна

Кабинет министров Украины с 1 июля откажется от применения квот на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Правительство приняло решение с 1 июля не применять никаких ограничительных мер, включая квотирование экспорта зерновых», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Минагропрод намерен применять процедуру форвардных закупок зерновых.

Как сообщал УНИАН, Квоты были установлены 4 октября 2010 года до конца 2010 года, а затем продлены до конца марта т.г.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

29 марта 2011 года первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования. "31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры", - сказала И.АКИМОВА.

Кабинет министров Украины 30 марта продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сообщил, что правительство намерено инициировать принятие закона о применении квот на рынке зерна. "Мы будем рекомендовать Верховной Раде побыстрее разобраться с этим законом", - сказал В.КОПЫЛОВ.