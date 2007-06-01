Депутат-бютовец с трибуны ВР наехал на Тимошенко

Члены БЮТ писали заявления о сложении депутатских полномочий таким образом, чтобы потом обжаловать их в суде. Об этом заявил на сессии Верховной Рады Украины народный депутат Владимир ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, заявления писались таким образом, что нарушено законодательство Украины об обращении граждан. По информации В.ОЛИЙНЫКА, «отдельные (народные депутаты – УНИАН) не писали их вообще, отдельные – не подписывались, а писали только фамилию, отдельные - и их большинство - не писали адреса”.

При этом В.ОЛИЙНЫК отметил, что согласно закону об обращении граждан в обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место проживания, а также должна быть личная подпись. По его словам, если всего этого нет, то такое обращение не подлежит рассмотрению. В.ОЛИЙНЫК отметил, что, таким образом, предварительно закладывается механизм, когда любой народный депутат в суде может обжаловать решение о лишении его депутатских полномочий на основании именно несоответствующего оформления заявления.

В.ОЛИЙНЫК считает, что профильный комитет ВР должен дать соответствующую оценку написанию таких заявлений. При этом депутат сказал, что он выступает «не от тех, кто кричит, а от тех, кто молчит, но со мной солидарен». «Солидарен, потому что они боятся сегодня руководства», - отметил В.ОЛИЙНЫК.

По его словам, во времена мажоритарной системы осуждали граждан, которые голосовали за кандидатов, дававших по 20 грн. или гречку. «Но когда приносят 5 млн. руководству, и никто не знает, где эти деньги, то мы считаем, что это нормальная практика?», - отметил В.ОЛИЙНЫК.

По словам В.ОЛИЙНЫКА, «мы там сошлись разные – одни купили места, а другие их завоевали в борьбе», одни принимали участие в акции «Украина без Кучмы», а другие, кто во фракции БЮТ, - в акции «Украина с Кучмой». “Если одни принимали участие в акции «Восстань, Украина!», то другие, которые есть и в руководстве фракции и партии БЮТ, принимали участие в акции «Заткнись, Украина!», - отметил депутат.

В.ОЛИЙНЫК также отметил, что Иосиф ВИНСКИЙ в нарушение Конституции Украины и партийного устава был избран в руководство партии, и есть в списке на выборы в первой пятерке. В.ОЛИЙНЫК назвал это «политическим подкупом». По его словам, одних людей, которые вышли из фракции и сотрудничают с коалицией, называют предателями, а И.ВИНСКОГО, который вышел из СПУ и работает в оппозиции, называют патриотом.

«Мы должны осуждать явление и одно, и другое», - считает В.ОЛИЙНЫК.

Он также обратился к народным депутатам Украины из фракции БЮТ, чтобы они вышли на трибуну ВР и назвали фамилии тех людей, которые им предлагали деньги, чтобы они не писали заявления о сложении депутатских полномочий. «Почему фактов не называете, почему вводите общество в заблуждение? Я не говорю, что этого нет, но почему это не обнародуется», - сказал В.ОЛИЙНЫК.

В ответ И.ВИНСКИЙ сказал, что все, о чем говорил В.ОЛИЙНЫК, «это ложь» и «ни одно слово не отвечает действительности».

Во время этих выступлений раздавались аплодисменты и крики поддержки со стороны коалиции и крики протеста - со стороны оппозиции, и, в частности, от фракции БЮТ.