Очная ставка Кучмы с Мельниченко продолжается более 2 часов
14:07, 04 апреля 2011Политика
3738 0
Фиксируют на видео
Очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и экс-майора госохраны Николая Мельниченко продолжается.
По словам источников "Украинской правды", очная ставка фиксируется на видеокамеру.
Во время следственных действий присутствуют Кучма, два его адвоката, а также Мельниченко с его адвокатом.
Также присутствует руководитель следственной группы по расследованию дела Гонгадзе Владислав Грищенко.
Очная ставка началась в 11:20 и по состоянию на 13:55 еще продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter