Очная ставка Кучмы с Мельниченко продолжается более 2 часов

Очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и экс-майора госохраны Николая Мельниченко продолжается.

По словам источников "Украинской правды", очная ставка фиксируется на видеокамеру.

Во время следственных действий присутствуют Кучма, два его адвоката, а также Мельниченко с его адвокатом.

Также присутствует руководитель следственной группы по расследованию дела Гонгадзе Владислав Грищенко.

Очная ставка началась в 11:20 и по состоянию на 13:55 еще продолжается.

Украинская правда