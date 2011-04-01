Жадану в Луганске отказались дать помещение для презентации романа

В Луганске администрация Украинского музыкально-драматического театра, где ранее планировалось выступление писателя Сергея ЖАДАНА, отказала предоставить помещение малого зала для презентации романа «Ворошиловград», ссылаясь на плотный график репетиций.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в литературной группе «СТАН».

По данным группы, театр отказал организаторам Донбасс-тура С.ЖАДАНА, следуя негласной инструкции, полученной от руководства Луганского областного совета. В группе «СТАН» считают, что одной из возможных причин отказа стало активное участие С.ЖАДАНА в кампании против установления цензуры в Украине.

«Приняв такое решение, луганская власть продемонстрировала, что цензура в Украине - это не выдумка правозащитников, а реальная проблема, с которой нужно бороться. Просто вдумайтесь в ситуацию - власть, исходя из соображений малопонятной политической конъюнктуры, мешает выступить в области одному из самых известных наших земляков, автору книги года, которого знают, любят и ждут на Луганщине», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления ЛГ «СТАН» Константин СКОРКИН.

Как сообщил организатор Донбасс-тура С.ЖАДАНА Ярослав МИНКИН, презентация романа «Ворошиловград» состоится 6 апреля в 18.00 у центрального входа в Луганский украинский драматический театр.

Он отметил, что участники тура «на администрацию театра зла не держат, это люди подневольные, но вот тем, кто отдает подобные «приказы», рекомендуем вспомнить, что Сталин умер полвека назад, а мы живем в демократической стране, где цензура запрещена Конституцией».

Я.МИНКИН также заявил, что «практика неофициальной цензуры и «черных списков» деятелей культуры является неприемлемой в современном европейском государстве. И мы будем бороться против нее всеми возможными путями».

Справка УНИАН. Донбасс-тур С.ЖАДАНА носит благотворительный характер, в ходе которого он презентует роман «Ворошиловград». Кроме того, выступления будут проходить в поддержку кампании против установления цензуры в Украине, к которой присоединился С.ЖАДАН.

В Донецке встреча с С.ЖАДАНОМ состоится 5 апреля в 20.00 в клубе «Chicago Music Hall».

Роман «Ворошиловград» стал книгой 2010 года по версии украинской службы Би-Би-Си.