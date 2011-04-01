Политолог увидел старт избирательной кампании Попова на мэрство

Политологи считают, что вчерашнее выступление председателя Киевской городской госадминистрации Александра ПОПОВА в Киевсовете, в котором он жестко раскритиковал деятельность команды городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, является стартом избирательной кампании чиновника на должность мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал директор GMT group Анатолий ЛУЦЕНКО.

“Если рассматривать эту ситуацию с политтехнологической точки зрения, понимая, что выборы Киевского городского совета когда-нибудь все-таки будут, то это можно рассматривать как персональный старт избирательной кампании ПОПОВА на мэрство. И с этого начать было бы логично, и это подсказал бы ему каждый политтехнолог”, - сказал А.ЛУЦЕНКО.

Он объяснил, что кандидаты всегда ищут образы, на фоне которых могли бы “оттеняться”.

В то же время эксперт убежден, что руководитель КГГА сейчас не заинтересован в отставке Олеся ДОВГОГО с должности заместителя мэра - секретаря Киевсовета, поскольку ему нужно будет в дальнейшем поддерживать “игру”. Именно этим А.ЛУЦЕНКО объяснил то, что фракция Партии регионов в Киевсовете не голосовала за решение об отставке О.ДОВГОГО (соответствующее предложение фракции “УДАР Виталия Кличко” вчера в Киевсовете поддержали 28 депутатов из 103 присутствовавших в зале, 54 депутата проголосовали против - УНИАН).

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК обратил внимание на то, что Киевсовет во главе с О.ДОВГИМ поддерживал все инициативы КГГА, то есть была эффективная работа, причем с учетом интересов всех групп.

“Создается впечатление, что попытка переформатировать депутатское большинство в КГГА рассматривается как один из симуляторов отвлечения внимания от определенной некомпетентности заместителей председателя КГГА. С другой стороны, если мы посмотрим на формат существующего Киевсовета, мы увидим, что новое большинство ниоткуда не появится, и оно может быть только таким, каким является сейчас и обеспечивает единство интересов... Нарушение этого интереса приведет к хаосу в самом Киевсовете и, возможно, переходу части депутатов в саботаж или режим неконструктивной работы”, - считает эксперт.

Он предположил, что отставка секретаря Киевсовета сейчас Партию регионов не интересует из-за отсутствия в ПР собственной кандидатуры на эту должность или из-за непонимания всех процессов в Киевсовете.

В.КУЛИК также убежден, что сегодня в столице речь не идет о борьбе А.ПОПОВА с “определенной группой ЧЕРНОВЕЦКОГО”. “Потому что такой группы ЧЕРНОВЕЦКОГО уже не существует. Есть политический игрок ДОВГИЙ, который пытается самосохраниться. И есть все остальные, которые уже или выехали, или находятся под следствием. Поэтому добивать эту группу с точки зрения административных, политических рычагов не является целесообразным для ПОПОВА”, - считает В.КУЛИК.

Он также убежден, что отставка О.ДОВГОГО может привести к добровольной отставке мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и выборам городского председателя, а к ним не готовы ни Партия регионов, ни А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета А.ПОПОВ раскритиковал работу совета, заявил о значительном ущербе, нанесенном общине в результате принятых ним неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

Также А.ПОПОВ отметил, что надеется на формирование в Киевсовете нового большинства, которое обеспечит возвращение городу незаконно розданных земель и собственности.