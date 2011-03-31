Ющенко верит записям Мельниченко, но не верит, что Кучма приказал убить

Бывший президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит записям бывшего майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, но сомневается, что его предшественник на президентском посту Леонид КУЧМА приказывал убить журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом экс-президент заявил в эфире телеканала ТВi.

"То, как выглядели записи и свидетельства, которые были в записях, они выглядели очень правдоподобно, и поэтому я им доверяю", - сказал В. ЮЩЕНКО.

По его словам, "та жизнь, которую я знал, в том числе и в кабинете президента, на мой взгляд, она достаточно адекватная была тому, что было на пленке".

"По характеру получения этих записей, мне казалось, что усилий одного охранника, конечно, мало", - отметил бывший президент.

"Когда мы говорим о целой службе, о целых регламентах, которые ежедневно, ежесуточно проходили в первом кабинете страны, без определенного серьезного патрона это не могло произойти", - уточнил В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что это происходило "не стихийно." «Планировалось, не планировалось, или корректировалось - мне кажется, что это выглядит так", - заявил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО заявил, что не допускает мысли о том, чтобы Л.КУЧМА приказывал убить Г.Гонгадзе, поскольку в таком случае "имеем дело или с клиентом "Павловки", или там нужны какие-то психологические оговорки".

"Я не допускаю того, что Л.КУЧМА как президент, как человек, просто взял и поднял телефон и приказал: "Зарубите этого человека!", - сказал бывший президент.

Он считает, что у Л.КУЧМЫ не было мотивов, "чтобы говорить с журналистом уже путем таких методов".

"В действительности, я думаю, что эти отношения не могли носить такую природу - до убийства. Они носили жесткую природу - преследования, "наружки", могли показательные побои делать", - отметил В.ЮЩЕНКО.