Бригинец напоминает Попову, что здоровье важнее коммерции

Депутат фракции «Блок Юлии Тимошенко – Батькивщина» в Киевсовете, глава комиссии Киевсовете по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ считает, что в таких вопросах, как ограничение продажи табака и алкоголя, главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ нужно отказаться от коммерческого подхода в своих поступках, а исходить только из норм морали.

Об этом А.БРИГИНЕЦ заявил в комментарии сайту «Киев. Комментарии».

«Большинство Киевсовета не очень часто принимает позитивные решения. Речь идет не о решениях, которые мотивированы коммерческими интересами, а именно те, которые исходят из интересов киевлян и принимаются для киевлян. Одно из таких решений - решение об ограничении на торговлю алкогольными и табачными изделиями в МАФах», - говорит А.БРИГИНЕЦ. При этом он отметил: «Если вы помните, председатель КГГА А.ПОПОВ сразу по принятии решения сказал, что его нужно отменять. Танцуя под дудку А.ПОПОВА, мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ долго не подписывал документ, оттягивая время», - заявил депутат.

В то же время депутат подчеркнул, что все же надеется, что никакие коммерческие интересы не могут стоять выше, чем здоровье киевлян, особенно молодежи.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Киевсовет принял решение, которым запретил с апреля 2011 года продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и сигарет в МАФах площадью менее 40 кв. м.

Однако 28 марта 2011 года А.ПОПОВ сообщил, что Киевская городская государственная администрация будет предлагать Киевсовету отложить введение в действие решения о запрещении продажи алкогольных и табачных изделий на торговых площадях менее 40 кв. м.

По его словам, с этим решением сложная ситуация относительно его выполнения, поскольку оно вступает в противоречие с действующим законодательством и вызывает протесты предпринимателей. А.ПОПОВ обратил внимание, что уже прошли акции протеста торгующих в МАФах, а также есть обращение общественных организаций национального уровня относительно того, что это решение Киевсовета нужно корректировать. По словам руководителя КГГА, эта коррекция может касаться как сроков введения в действие документа, так и подходов к реализации упомянутой продукции.