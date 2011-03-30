Мировой конгресс украинцев не дождался ответа от Януковича

Мировой конгресс украинцев заявляет, что в прошлом году донес свою позицию до Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно признания Голодомора актом геноцида, о единственном государственном украинском языке, евроинтеграции, украинском образовании, но до сих пор ответа от главы государства не получил.

Как сообщает радио "Свобода", по словам генерального секретаря Мирового конгресса украинцев Стефана РОМАНИВА, который живет в Австралии, конгресс, объединяющий около 20 миллионов человек в мире, обеспокоен развитием событий в Украине и уже неоднократно выражал четкую позицию о преследовании представителей оппозиции, интересом СБУ Украинским католическим университетом и историком Русланом ЗАБИЛЫМ, закрытием украинских школ на востоке Украины. Недавно украинцы Канады добились от канадского парламента проведения слушаний, во время которых оценят события в Украине.

Мировой конгресс украинцев собрал тысячи подписей под обращением к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ с призывом публично признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

«В Канаде есть День скорби по умершим во время Голодомора, а в Украине министр ТАБАЧНИК начинает учить, что ничего такого не было. Мы должны помнить о трагедии, мир ее признает», – отметил С.РОМАНИВ.

В настоящее время имидж Украины в мире не очень хороший, поэтому важно его поддерживать и улучшать, отметил он.

«Имидж Украины важен. Ведь есть украинский народ, бизнес, люди, которые хотят иметь экономические, научные связи, связи в области спорта. Конгресс украинцев пытается в этом помогать, а это также внешняя политика», – отметил С.РОМАНИВ.

“В Австралии украинцами себя признают около 40 тысяч человек, преимущественно это те, кто эмигрировал из Украины в начале 90-х. Молодые люди, которые происходят из украинских семей, часто не идентифицируют себя украинцами. Если бы Украина должным образом развивалась, то довольно много людей вернулось бы на Родину”, - предположил С.РОМАНИВ.

По его словам, Украина имеет большой потенциал для инвестиций и экономического развития, но не использует его, потому что “ни один уважаемый австралийский инвестор не вложит свои деньги в страну, где нет единых правил ведения бизнеса, не действуют законы, нет гарантий со стороны государства”.

*** Мировой конгресс украинцев основан в 1967 году, а в 2003 году признан неправительственной организацией в Экономическом и Социальном Совете ООН.