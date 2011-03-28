Кучма готов на Библии поклясться, что приказа убить Гонгадзе не давал

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что во время допроса отверг обвинения в даче распоряжения об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня журналистам после выхода с очередного допроса с Генпрокуратуры.

«Я еще раз или сколько раз угодно готов поклясться и на Конституции, и на Библии, что я такого преступного указа не давал и не мог, по сути, дать. Вот главный ответ на допросе», - сказал Л.КУЧМА.

Он сообщил, что на следующий допрос вызван в среду, 30 марта, в 11.00.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.