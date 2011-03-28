ЕС предложит соседям больше маленьких «морковок»

Европейский Союз занимается разработкой новых стимулов для восточных соседей.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Он отметил, что сейчас Европейская комиссия занимается пересмотром Европейской политики соседства.

«Я думаю, мы стараемся сделать более четким понимание, где же «конец игры» в политике соседства, и одновременно, с большей дифференциацией и использованием принципа «Больше за большее», создать больше стимулов, если хотите, больше «морковок», - сказал комиссар ЕС.

«Это не только касается финансовой и технической помощи, но и помощи в другом смысле», - добавил он.

Ш.ФЮЛЕ отметил, что в конце марта Еврокомиссия уже подготовила Коммюнике о новом сотрудничестве с южными соседями ЕС, которое «частично отвечает на эти вопросы».

Что же касается отношений с восточными странами, то тут, по словам еврокомиссара, необходимо подождать до начала мая, когда Еврокомиссия планирует завершить пересмотр Европейской политики соседства.

Как сообщал УНИАН, 26 марта министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, выступая на заседании, посвященном Европейской политике соседства в рамках Брюссельского форума, заявил о необходимости создания системы малых стимулов для восточных соседей ЕС, если ЕС не может предложить им «большую морковку» - членство в Евросоюзе.