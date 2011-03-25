Тимошенко обставила визит в Брюссель в «псевдогосударственном» стиле?

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что результаты визита лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель показали, что Европа воспринимает именно ее как реального оппозиционного лидера в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам эксперта, Ю.ТИМОШЕНКО сделала все, чтобы придать своему визиту в Брюссель так сказать статус». «Поэтому и чартер-самолет, так сказать, квазиправительственная делегация, отсюда и пресс-брифинг в аэропорту. То есть, все так, как происходит во время визитов официальных лиц», - сказал он.

В.КАРАСЕВ также добавил, что во время своего визита Ю.ТИМОШЕНКО представляла Украину не только как оппозиционер, но и как представитель гражданского общества Украины. «Реакция европейских лидеров на ее визит, уровень встреч демонстрировали то, что Европа рассматривает ТИМОШЕНКО как лидера официальной оппозиционной позиции. Я думаю, всем остальным притворным и мнимым оппозиционерам нужно будет задумываться, что делать дальше», - сказал политолог. По его словам, таким образом «была убита идея фальшивой, назначаемой оппозиции».

Кроме того, добавил политолог, визит Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель делает украинскую оппозицию сильнее, чем раньше.

В.КАРАСЕВ заметил, что характерной чертой визита является то, что Ю.ТИМОШЕНКО не просто обвиняла действующую украинскую власть, а заявляла о том, что власти нужно помочь снова стать на рельсы европейского и демократического развития. Кроме того, добавил он, она поставила вопрос о необходимости проведения демократических, настоящих и европейских выборов в Верховную Раду в 2012 году. «Поэтому сегодня и Запад будет мониторить этот процесс. И именно ТИМОШЕНКО является определенным гарантом того, чтобы не допустить превращения выборов в фарс», - отметил В.КАРАСЕВ.

По мнению политолога, визит Ю.ТИМОШЕНКО был удачным как для нее самой, так и для страны в целом. «Этот визит поставил перед властью задание, как проводить реальную имиджевую политику на европейском направлении», - добавил В.КАРАСЕВ.

Он также отметил, что никакие другие искусственно раскрученные темы не смогли помешать значимости визита Ю.ТИМОШЕНКО. «Если кто-то хотел раскрутить дело Леонида Данииловича КУЧМЫ для того, чтобы оно информационно перекрыло визит Юлии ТИМОШЕНКО, то это не удалось, и не удастся», - сказал В.КАРАСЕВ.