Томенко: Из-за Кучмы хотят вынудить Пинчука поделиться

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что одна из задач дела против Леонида КУЧМЫ – заставить зятя экс-Президента, бизнесмена Виктора ПИНЧУКА поделиться имуществом и телеканалами.

Такое мнение Н.ТОМЕНКО выразил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Вице-спикер выразил убеждение, что выдвижение обвинения Л.КУЧМЕ в превышении власти не свидетельствует о желании раскрыть дело.

«По моему мнению, политическая составляющая доминирует», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что на пленках Николая МЕЛЬНИЧЕНКО зафиксировано много разговоров, компрометирующих и нынешних высокопоставленных должностных лиц.

«Как ни парадоксально, но попытка нынешней команды возглавить кампанию «Украина без Кучмы», прежде всего, направлена против них. Ведь если бы мы жили в демократической стране, то те фрагменты (пленки, компрометирующие высокопоставленных должностных лиц) должны были бы демонстрировать по телевидению» - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, выдвижение обвинений Л.КУЧМЕ бьет и по команде Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Теперь, согласно этому прецеденту, каждый гражданин должен требовать у Генеральной прокуратуры параллельно открывать дела против Николая АЗАРОВА, против ЯНУКОВИЧА. Если записи являются аутентичными, то надо посадить половину правительства, половину председателей областных администраций, большую команду Администрации Президента, ну и значительное количество людей при власти, поскольку они были системной, интегральной составляющей команды Леонида КУЧМЫ», - считает вице-спикер.

По мнению Н.ТОМЕНКО, выдвижение обвинения Л.КУЧМЕ имеет целью опровергнуть обвинение в выборочном применении права в Украине: «Как я себе представляю, в задумке политтехнологической выглядело так, что КУЧМА является весомой фигурой, которая может уравновесить ТИМОШЕНКО вместе с ЛУЦЕНКО и всеми остальными».

Второй причиной выдвижения обвинений Л.КУЧМЕ со стороны Генеральной прокуратуры, по мнению Н.ТОМЕНКО, является падение рейтинга Президента В.ЯНУКОВИЧА и роста протестных настроений в обществе.

«Сейчас рейтинг ЯНУКОВИЧА составляет 24-27%, тогда как в «медовый месяц» президентства он составлял 42-46%», - подчеркнул политик.

Н.ТОМЕНКО считает, что третьей причиной преследования Л.КУЧМЫ является желание получить часть состояний миллиардера В.ПІНЧУКА, зятя Л.КУЧМЫ.

«Заставить его (В.ПИНЧУКА) поделиться имуществом и телеканалами – одна из задач дела против КУЧМЫ», - сказал Н.ТОМЕНКО.