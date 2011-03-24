Яценюк: дело Кучмы похоже на отвлечение внимания

Каждое уголовное дело должно быть расследовано, но дело против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ похоже на отвлечение внимания от экономических провалов власти.

Об этом народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, А.Яценюк выразил надежду, что в рамках расследования уголовного дела против второго президента Украины Леонида КУЧМЫ будет обеспечена публичность и прозрачность процесса, расследованы все обстоятельства и привлечены все лица, имевшие отношение к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Лидер «Фронта Змін» отметил: «Нет никакого сомнения, что равенство перед законом всех и каждого - это базовая конституционная норма каждого демократического государства и любое уголовное дело, если оно возбуждено на законных основаниях, должно быть обязательно расследовано и передано в суд». «И не играет роли, кто фигурирует в этом уголовном деле. Хотя, как по мне, в этом деле (убийство Георгия Гонгадзе) должны фигурировать не только экс-, но и действующие высшие государственные должностные лица», - отметил он.

А.Яценюк выразил опасение по поводу того, что происходит вокруг этого дела. Он отметил, что с политической точки зрения, «представляется, что возбуждение этого уголовного дела именно в этот момент ничто иное, как попытка отвлечь внимание от повышения цен, тарифов, безработицы, провальной экономической политики правительства, провальных кадровых решений, падения Украины во всех рейтингах и просто реальных невероятных проблем - как экономических так и политических в Украине и в каждой отдельно взятой области».

Он также отметил, что возбуждение уголовного дела в отношении Л. КУЧМЫ именно сейчас является ни чем иным, как оправданием возбуждения любого уголовного дела в будущем, «это определенная индульгенция на открытие любых дел против любых лиц».

Кроме того А.ЯЦЕНЮК не исключил, что это дело – метод давления на средства массовой информации, которые имеют отношение к семье второго Президента Украины.

Комментируя данную ситуацию с юридической точки зрения, А.ЯЦЕНЮК отметил: «Почему не возбуждено уголовное дело о незаконном прослушивании кабинета Президента Украины? Или кто-то думает, что это делал один человек с одним диктофоном?» По его словам, возбуждение этого уголовного дела и выяснение перечня всех лиц, которые имели отношение к нему, – «а я думаю, что там не только много лиц, но еще и много специальных служб, - совсем по-другому может повернуть расследование в целом дела об убийстве журналиста Гонгадзе». «Почему не возбуждено уголовное дело о недонесении о преступлении?» «Те, кто имели записи, те, кто знал о том, что осуществляется подготовка к преступлению, обязаны были сообщить об этом в правоохранительные органы. И, возможно, этого преступления бы и не было», - сказал он.