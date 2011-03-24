Кучме предъявили обвинение по «просроченной» статье

В Генпрокуратуре подтвердили информацию о том, что экс-президенту Леониду Кучме предъявлено обвинение.

Так пресс-секретарь ГПУ Юрий Бойченко заявил "Украинской правде", что "следователь по особо важным делам предъявил Кучме обвинение в превышении власти и служебных полномочий, которое привело к гибели журналиста Георгия Гонгадзе".

По его словам, обвинение предъявлено по статье 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года, поскольку именно эта редакция действовала в 2000 году.

Комментируя информацию о том, что по этой статье уже истек срок давности, Бойченко сказал: "Это компетенция суда".