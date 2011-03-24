Мельниченко доказывает, что «записывал Кучму абсолютно законно»

Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что подлинность его пленок проверена прокуратурой и поэтому они приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Если бы они были добыты мною незаконным путем, или если бы они были неправдивы, они не были бы приобщены в качестве вещественного доказательства к делу… Я записывал КУЧМУ абсолютно законно, потому что в Уголовном кодексе есть такая статья, как крайняя необходимость. Я нарушал закон в условиях крайней необходимости, и поэтому я собирал доказательства законно», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщалось, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным относительно убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Между тем бывший генпрокурор Святослав ПИСКУН вчера заявил, что однозначного ответа относительно подлинности записей майора Н.МЕЛЬНИЧЕНКО эксперты не давали.

Справка УНИАН. Осенью 2000 года Александр МОРОЗ представил в Верховной Раде записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанные им в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Георгия Гонгадзе. После этого “кассетного скандала” Н.МЕЛЬНИЧЕНКО переехал в США, но затем вернулся на родину.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.