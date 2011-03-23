Решение проблем Киева тормозят заместители Попова?

Из-за ненадлежащей работы чиновников Киевской городской госадминистрации отчет исполнительного органа перед столичными депутатами в очередной раз переносится - на 31 марта.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил секретарь депутатской фракции "Республика Киев" в Киевсовете, секретарь Постоянной комиссии по вопросам образования и науки Алексей ДАВИДЕНКО.

Как сообщил депутат, вчера состоялся согласительный совет руководителей всех фракций Киевсовета. Он отметил, что на нем лично присутствовал и председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Мы обсудили многие вопросы (на согласительном совете – УНИАН) жизнеобеспечения города, и выяснилось, что профильные заместители не подготовили должным образом ни одного документа для изучения депутатами», - заявил А.ДАВИДЕНКО.

«Создалось впечатление, что заместители выставили впереди себя ПОПОВА, который должен был отвечать на все вопросы депутатов, адресованные, по большей части, именно им», - добавил А.ДАВИДЕНКО.

По его словам, ввиду обстоятельств с подготовкой документов на сессию, председатели фракций решили перенести отчет КГГА на неделю.

«31-го собираемся заслушать ПОПОВА лично. Также надеемся, к этому времени заместители подготовят необходимые проекты решений, и мы сможем рассмотреть эти вопросы. Дальше мы планируем на каждом пленарном заседании заслушивать одного заместителя по тем направлениям, которые он курирует, а именно отчет о его работе, а также презентацию программы реформ в соответствующих сферах», - добавил А.ДАВИДЕНКО.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Столичные реформы" Юрий ДМИТРУК, который является заместителем председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики, отметил, что не видит никаких конфликтов в работе КГГА и Киевсовета, а перенесение сессий объяснил тем, что «городской совет перестал быть кнопкой одного или двух человек в государственной администрации».

При этом он подчеркнул, что "у нас нет конфликта между председателем КГГА и Киевсоветом. Мы поддерживаем его (А.ПОПОВА – УНИАН), и считаем, что есть все основания говорить, что с его стороны идет попытка тесного сотрудничества».

Что касается отношений депутатского корпуса с заместителями и начальниками профильных управлений, Ю.ДМИТРУК сказал: “Я бы не говорил о конфликтах, просто они некоторое время считали, что депутатский корпус в принципе не нужен, и пытались перетягивать полномочия Киевсовета на себя. Я думаю, что эти попытки закончились, и будет нормальное сотрудничество».

Как сообщал УНИАН, пленарное заседание Киевского городского совета, запланированное на 10 марта, было сначала перенесено на 17 марта, а позже на 24 марта.